أحمد سلطان يقدم أول بطولة بالسينما من خلال فيلم المخفي أمام عمرو عبد الجليل

قصة فيلم "المخفي"

فريق عمل فيلم "المخفي"

https://www.instagram.com/p/DBCFEqfN7hs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DBCFEqfN7hs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DBCFEqfN7hs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 08:59 مساءً - تم الإعلان عن موعد عرض فيلموالذي يعد البطولة السينمائية الأولى للفنانويُشاركه ببطولة الفيلم الفنان عمرو عبد الجليل، ومن المنتظر أن يتم طرح الفيلم بدور العرض السينمائي في 22 أكتوبر الجاري.وتدور أحداث فيلم "المخفي" حول شاب خجول يُدعى "حلمي" والذي يُجسد شخصيته الفنانوتخرج الشاب من الجامعة ويبدأ حياته العملية، وعلى جانب آخر يعشق الكلاب ويصدق كل من حوله مما يجعله يقع في العديد من المشاكل نتيجة تعامله بصدق وحسن نية مع كل من يقابله في الحياة.ويضم الفيلم العديد من المواقف الكوميدية للشاب سواء في العمل أو من خلال علاقته مع خطيبته والتي تُجسد شخصيتها الفنانة ريهام الشنواني، وأيضًا عدد من المواقف والتي تجمعه بوالده والذي يحلم بأن يراه شخصاً ناجحاً وصاحب شخصية قوية.ويأتي فيلم "المخفي" من بطولة أحمد سلطان، عمرو عبد الجليل، محمد محمود، محمود حافظ، بدرية طلبة، والفيلم من تأليف أحمد عبد الله، ومن إخراج محمد الشورى.يُذكر أن آخر الأفلام السينمائية التي شارك ببطولتها الفنان عمرو عبد الجليل هو فيلم "التجربة المكسيكية" والذي دارت أحداثه في إطار من الكوميديا وتم عرضه بمطلع العام الجاري، وشارك ببطولة الفيلم كل من بيومي فؤاد، محمد ثروت، ندى موسى، أحمد فتحي، ليلى عز العرب وجاء الفيلم من تاليف محمود حمدان، محمد محرز ومن إخراج شادي علي.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»