علي جابر الغائب الحاضر عن Arabs Got Talent

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 08:59 مساءً - تنطلق مساء اليوم الأربعاء 16 أكتوبر في الساعة 10 مساء أولى حلقات الموسم السابع من برنامج اكتشاف المواهب أرابز غوت تالنت Arabs Got Talent وذلك بعد توقف دام 4 سنوات منذ عرض الموسم السادس منه، وسط تغييرات كبرى في لجنة التحكيم أبرزها غياب الإعلامي علي جابر نجم البرنامج منذ انطلاقه لأول مرة عام 2011.

غياب علي جابر أثار ضجة كبرى بمجرد عرض الإعلان التشويقي الأول للبرنامج، وتأكد اقتصار لجنة التحكيم على الثلاثي ناصر القصبي، ونجوى كرم، وباسم يوسف، ما استدعى تدخل أسرة الإعلامي اللبناني لتكشف لأول مرة عن إصابته بجلطة في المخ، حالت دون مشاركته في الموسم الجديد.

تفاصيل مرض علي جابر

وكشف معين علي جابر أن والده الآن أصبح بخير بعد تعرضه في الفترة الأخيرة لوعكة صحية كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب إصابته بنزيف داخلي جراء ارتفاع في الضغط، وبسبب النزيف خسر الكثير من الدم ما أدى لدخوله بغيبوبة لمدة 6 أيام. وذكر أنه وشقيقه مالك ووالدتهما تمارا كانوا يلازمونه باستمرار في المستشفى وممسكين بيده طيلة الوقت ويصلون له، وأنه الحمد لله شفي وغادر المستشفى بعد مكوثه فيه لمدة 19 يوماً.

وعن تعامل العائلة مع هذا الأمر قال: "كنا صبورين والمعنويات عالية بمساندة أشخاص من حولنا بهذه الظروف الصعبة"، وأخبر معين أنه كان يتواصل مع العائلة بشكل يومي، من خلال إرسال رسائل تطمينية عن والده، لإطلاع العائلة على آخر مستجدات حالته الصحية".

ماذا فعل علي جابر بعد مشاهدة إعلان Arabs Got Talent؟

وتحدث معين علي جابر، عن رد فعل والده، عقب مشاهدته برومو الموسم السابع من برنامج "Arabs Got Talent"، الذي يشهد غيابه للمرة الأولى، وأكد أنه كان برفقة والده، وقال مازحاً إن والده كان "كتير محرقص"، في إشارة إلى رغبته في المشاركة في البرنامج، وذلك بعد عودة تقديمه عقب توقف دام 4 سنوات.

علي جابر أحد أعمدة Arabs Got Talent

يذكر أن علي جابر شارك في عضوية لجنة التحكيم في برنامج المواهب Arabs Got Talent منذ بدء البرنامج في عام 2011 إلى جانب كل من نجوى كرم، أحمد حلمي ناصر القصبي.

كما شغل منصب مدير قنوات الـ mbc، كما أنه تولى في عام 2008 منصب عميد كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية في دبي، إلى جانب كونه المستشار الإعلامي في المكتب التنفيذي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

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