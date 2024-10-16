إسعاد يونس إس إس هانم على مسرح موسم الرياض.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 08:59 مساءً - تقف الفنانة الإعلامية إسعاد يونس على خشبة مسرح موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية للمرة الألى في موسم 2024 - 2025، حيث علمت "الخليج 365" أن إسعاد يونس تعاقدت على بطولة مسرحية جديدة تحمل اسم "إس إس هانم" ويشارك في بطولتها الفنان محمد ثروت والفنان كريم عفيفي ومن المقرر بدء التحضيرات للعرض خلال الأسابيع المقبلة.
يمكنكِ قراءة.. إسعاد يونس تكشف صعوبات تصوير تيتا زوزو ومؤلف العمل يتحدث عن نظَّارة الذكاء الاصطناعي
ويعرض للفنانة إسعاد يونس حالياً مسلسل "تيتا زوزو" والذي يشارك في بطولته: صلاح عبدالله، إسلام إبراهيم، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، ندى موسى، إسلام جمال، عابد عناني، بسمة داود، سمر علام، أحمد عنان، مجدي بدر، إيمان يوسف، وعدد من الأطفال. والعمل من تأليف محمد عبدالعزيز، وإخراج شيرين عادل.
إقرأي أيضاً.. إسعاد يونس تنقل حياتها الحقيقية في مسلسل تيتا زوزو .. وتكشف ملامح شخصيتها!
وكشفت إسعاد يونس خلال لقائها بصحبة أسرة "تيتا زوزو" فى برنامجها "صاحبة السعادة"، عن الصعوبات التي واجهها الأبطال خلال وقت التصوير، موضحة أنه كان يتم التصوير في ظروف مناخية صعبة، حيث تم التصوير لمدة 3 أشهر في أجواء شديدة الحرارة، وكان من الضروري وقتها العمل بتركيز شديد، لأن قصة المسلسل اجتماعية لها العديد من الجوانب.
كشف مؤلف العمل محمد عبدالعزيز، عن تفاصيل الجزء الذي تناول التطور التقني والذكاء الاصطناعي، وقال إن التكنولوجيا تتطور يومياً بشكلٍ سريع ومرعب، أما عن فكرة النظَّارة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي فكشف أنها فكرة مبتكرة وأنه الممكن أن نراها متداولة في العالم خلال الأعوام القليلة المقبلة.
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إسعاد يونس فى جلسة حوارية بمهرجان الجونةوفى سياق آخر تشارك الفنانة إسعاد يونس في فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي التي تقام في الفترة من 24 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المقبل، حيث يتم استضافتها في جلسة حوارية ضمن فعاليات المهرجان، وتدير الجلسة الفنانة يسرا، وذلك للتعرف على أبرز محطات الفنانة والإعلامية الكبيرة خلال مشوارها الفني وكذلك للحديث عن تجربتها على كرسي المذيعة.
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https://www.instagram.com/p/DBJ9FZ4oSZa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكِ قراءة.. إسعاد يونس تكشف صعوبات تصوير تيتا زوزو ومؤلف العمل يتحدث عن نظَّارة الذكاء الاصطناعي
ويعرض للفنانة إسعاد يونس حالياً مسلسل "تيتا زوزو" والذي يشارك في بطولته: صلاح عبدالله، إسلام إبراهيم، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، ندى موسى، إسلام جمال، عابد عناني، بسمة داود، سمر علام، أحمد عنان، مجدي بدر، إيمان يوسف، وعدد من الأطفال. والعمل من تأليف محمد عبدالعزيز، وإخراج شيرين عادل.
قصة مسلسل "تيتا زوزو"يدور مسلسل "تيتا زوزو" في دراما اجتماعية مميزة حول الدكتورة إعتزاز عبدالمقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال، وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أيّ مشكلة يلجأون لها، وتحاول دائماً التقرب منهم، وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلُّمه. ولكن تقع "إعتزاز" دائماً في خلاف مع أبنائها؛ لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي، وفي كل حلقة تحاول "إعتزاز" حل مشكلة لواحد من أحفادها.
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https://www.instagram.com/p/DALMzY4ohI6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
إقرأي أيضاً.. إسعاد يونس تنقل حياتها الحقيقية في مسلسل تيتا زوزو .. وتكشف ملامح شخصيتها!
وكشفت إسعاد يونس خلال لقائها بصحبة أسرة "تيتا زوزو" فى برنامجها "صاحبة السعادة"، عن الصعوبات التي واجهها الأبطال خلال وقت التصوير، موضحة أنه كان يتم التصوير في ظروف مناخية صعبة، حيث تم التصوير لمدة 3 أشهر في أجواء شديدة الحرارة، وكان من الضروري وقتها العمل بتركيز شديد، لأن قصة المسلسل اجتماعية لها العديد من الجوانب.
كشف مؤلف العمل محمد عبدالعزيز، عن تفاصيل الجزء الذي تناول التطور التقني والذكاء الاصطناعي، وقال إن التكنولوجيا تتطور يومياً بشكلٍ سريع ومرعب، أما عن فكرة النظَّارة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي فكشف أنها فكرة مبتكرة وأنه الممكن أن نراها متداولة في العالم خلال الأعوام القليلة المقبلة.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».