مشاركة فيلم "بتاع العرايس" في النسخة الثالثة من برنامج MedPitching بمهرجان ميد-فيلم في روما

ياسر رشاد - القاهرة - اختيار الفيلم التسجيلي الطويل "بتاع العرايس" للمخرج عمروش بدر للمشاركة في النسخة الثالثة من MedPitching. الذي سيقام في الفترة بين 7 و8 نوفمبر 2024، كجزء من النسخة الثلاثون من مهرجان ميد-فيلم في روما من 7 إلى 17 نوفمبر 2024.



يهدف MedPitching، الذي يُنظم ضمن إطار MedMeetings، إلى تعزيز فرص الإنتاج المشترك في منطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال ربط المشاريع السينمائية الدولية بالمنتجين الإيطاليين، مما يوفر فرصة فريدة للمشاركة في تعاونات إبداعية لدعم السينما المستقلة.



يروي فيلم "بتاع العرايس" قصة عاطف أبو شهاب، صانع عرائس في السبعينيات من عمره، وابنه شادي، الذي ورث صناعة العرائس من أبيه لكنه يعاني من الإحباط في مواجهة تراجع فن العرائس في مصر، ويتناول الفيلم تعقيدات العلاقة بين الأب والابن والصراع من أجل التوفيق بين الأحلام الفنية وواقع الحياة.



يعد اختيار "بتاع العرايس" للمشاركة في MedPitching إنجازًا مهمًا، حيث يتيح للفيلم فرصة استكشاف إمكانيات الإنتاج المشترك في إيطاليا، مما يعزز مكانته على الساحة الدولية. الفيلم من إنتاج "ترسو فيلم" و"ريد ستار فيلم"، وقد حصل سابقًا على جائزتين من مبادرة "ذا فاكتوري" في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وشارك في ورشة أفلام وثائقية بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة بالتعاون مع السفارة الأمريكية في القاهرة وفيلم اندبندنت.