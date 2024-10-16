رانيا فريد شوقي تهاجم كلية طب جامعة القاهرة.. ماذا فعل ملائكة الرحمة؟

ياسر رشاد - القاهرة - تحدثت الفنانة رانيا فريد شوقي غاضبة بسبب استخدام الكلاب كتجارب علمية في كلية الطب، مطالبة المسئولين عن الادخل القانوني لوقف تلك المهزلة على حد قولها

نشرت رانيا فريد شوقي صورة لأحد الكلاب المصابون بعد تجربة في الكلية، قائلة "انعدمت الإنسانية، انتم إزاي فاكرين نفسكم بني آدمين وانت بتعذب حيوان والحجة انه لتعليم الطلاب طب، بذمتك الطالب ده نفسه هيبقى رحيم إزاي بالحيوان اللي حضرتك عامله فار تجارب وبتعذبه باسم العلم، حسبنا الله ونعم الوكيل، إيه يا بلد مافيش رقابة، مافيش تجريم، مافيش تحقيق،

وأضافت " يبقى جرائم القتل اللي بتزيد كل يوم بين البشر مش غريبى مادام انتم بتعلموهم ازاي يعذبوا حيوان، أمال فين شعار الرفق بالحيوان، ربنا يعذبكم في الدنيا والآخرة يارب.. أرجو من أي مسؤول وقفة مع الإنسانية والدين إذا انعدمت الرحمة مع الحيوان».

واختتمت: «تأكد أن أي روح يبقى مباح تعذبها، يعني متستغربش من جرائم القتل البشعة عمرها ما كانت بتحصل في مصر، الرحمة لا تتجزأ، يعني مش مخصصة للإنسان فقط وحتى دلوقتي مابقاش في رحمة بين البشر، ما بالك بقى بالمخلوقات الضعيفة، اللهم انت المنتقم الجبار ممن يدعون أنهم بشر ولكنهم حجر».

وظهر من خلال الصور التي علقت عليها «رانيا» تعليق إحدى الطالبات، وكتبت: «أنا كطالبة في الكلية أرجوكم أن تتخذوا الإجراءات اللازمة لإيقاف اللي بيحصل كل سنة ده، وتدفعوا مسؤولي الكلية انهم ينفتحوا على الطرق الآدمية اللي ممكن نتعلم بيها برضو