لقاءات توعوية لقصور الثقافة بالشرقية ضمن مبادرة بداية

ياسر رشاد - القاهرة -

ضمن برامج وزارة الثقافة في المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، نظم فرع ثقافة الشرقية عددا من اللقاءات التثقيفية والتوعوية، في سياق أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

دور المجتمع المدني في رعاية ذوي القدرات الخاصة

وعقد بيت ثقافة أبو حماد لقاء بعنوان "دور المجتمع المدني في رعاية ذوي القدرات الخاصة" بالتعاون مع مدرسة السيد عبد العزيز مبارك للتعليم الأساسي، بمشاركة ربيع العساسي، رئيس قسم الدمج بالإدارة التعليمية، د. لمياء حسونة، رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي والسياسات.

أوضح "العساسي" دور الدولة في رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في مختلف المجالات، مشيرا أن الدولة المصرية تعد من أكثر الدول التي يُشاد بها في مجال العمل الاجتماعي بوجه عام.

من ناحيتها أكدت "حسونة" ضرورة رعاية الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم وتدريبهم، كونها رسالة سامية ذات أبعاد إنسانية وتعتبر أحد المعايير الرئيسية والهامة لتقدم المجتمعات، فقضية الإعاقة بشكل عام تحظى باهتمام كبير ومتزايد في دول العالم المتقدم.

من ناحية أخرى عقدت مكتبة الصنافين لقاء بعنوان "الزيادة السكانية" تناول خلاله رجب الهادي، أخصائي ثقافي، مخاطر الزيادة السكانية، وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني، وكذلك دور الدولة لمواجهة تلك الظاهرة.

وتواصلت الأنشطة المقامة بإقليم شرق الدلتا الثقافي، بإشراف الكاتب أحمد سامي خاطر، مع محاضرة بعنوان "قيمة العمل" أقامتها مكتبة صفط زريق، أكد خلالها مؤمن عبد العظيم، مدرس بالمدرسة الثانوية، على أهمية العمل كونه من أهم مقومات الحياة البشرية، مشيرا أن الإنسان منذ بداية الخليقة وهو يعمل ويسعى من أجل إعمار الأرض.

وفي نادي القيادات الشبابية التابع لمديرية الشباب والرياضة، أقام بيت ثقافة شنبارة الميمونة محاضرة بعنوان "تمكين الشباب" تحدثت خلالها أمل طارق، مدرب تنمية بشرية، عن دور الشباب في بناء المجتمع، وجهود الدولة المبذولة لتأهيلهم وتمكينهم اجتماعيا وصحيا واقتصاديا بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

فيما شهد نادي كبار السن، عرضا فنيا لفرقة منيا القمح للموسيقى العربية تضمن مجموعة من الأغنيات الطربية منها "عنابي، أسمر يا سمراني، حكايتي مع الزمان، أنساك، وفيها حاجة حلوة" وغيرها من الأغنيات التي نالت إعجاب الحضور، بقيادة المايسترو أشرف يوسف.

جاءت اللقاءات ضمن أجندة فعاليات حافلة تشهدها الهيئة العامة لقصور الثقافة بمختلف المحافظات، خلال شهر أكتوبر الحالي من بينها أنشطة مبادرة بداية، وقوافل حياة كريمة والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان بديل العشوائيات وأنشطة المكتبات وذوي الهمم بجانب اللقاءات الثقافية والأمسيات الشعرية ومناقشات الكتب بنوادي الأدب، ومراكز الموهوبين وجولات أتوبيس الفن الجميل، بخلاف البرنامج الخاص بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد.