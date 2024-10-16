فن ومشاهير

الموت يفجع ملك قورة.. والفنانة: "كانت أعظم جدة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلنت الفنانة ملك قورة عن وفاة جدتها، اليوم الأربعاء، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"،

وكتبت ملك، عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، عبر خاصية "ستوري" : "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى جدتي الغالية عواطف أحمد حسني، أشهد الله أنها كانت أعظم أم وأعظم جدة، ألف رحمة ونور مع السلامة يا نور العين.. ادعولها بالرحمة والمغفرة".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة ملك قورة بمسلسل "بيت الرفاعي" بطولة الفنان أمير كرارة وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وفيلم "جوازة توكسيك" بطولة النجمة ليلى علوي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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