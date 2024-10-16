أول ظهور لابني شريف سلامة وداليا مصطفى.. والجمهور يعلق (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

ظهر سليم وسلمى ابني الفنان شريف سلامة والفنانة داليا مصطفى لأول مرة أمام الجمهور وعلى الشاشات الفضائية.

ونشر برنامج "عرب وود" لقاء جمع شريف سلامة مع ابنيه، وعقب "سلامة": "أقول ايه حبايبي الاتنين دول الاتنين قمرات، هسيب لهم الفرصة يقولوا كل حاجة".

وقال سليم شريف سلامة، عن رأيه في مشاركة والده في مسلسل "كامل العدد": " حبيت المسلسل بس ماكنتش عامل حسابي هتابعه من أولها، بس بابا قالي إتفرج عليه هو حلو جدا".

فيما أضافت سلمى شريف سلامة: "أنا شايفه بابا في المسلسل هو نفس شخصيته في الحقيقة، مفيش أي فرق طريقة كلامه وتصرفاته في المواقف".

وتفاعل الجمهور مع الظهور الأول لابني شريف سلامة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "البنت شبه مامتها والولد شبه باباه" ، "دي فايدة الجواز عن حب" ، "البنوتة داليا خالص والولد شريف" ، "قمرات ما شاء الله"، "الولد شبه الممثل التركي في مسلسل فريحة" ، "البنت كلها داليا والولد أبوه".

يذكر أن، شريف سلامة شارك في موسم دراما رمضان 2024، بمسلسل"كامل العدد + 1" بطولة دينا الشربيني، صدقي صخر، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، تميم عبده.

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