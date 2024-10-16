بهذه الكلمات.. ريم سامي تنعى طلبة جامعة الجلالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة ريم سامي، ضحايا حادث أتوبيس الجلالة، الذي أسفر عن وفاة أكثر من 12 طالب فضلا عن إصابة 30 آخرين.

وأعادت ريم، نشر بوستر عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، جاء فيه "إنا لله وإنا إليه راجعون ببالغ الحزن والأسى أتقدم بخالص العزاء والمواساة في وفاة المغفور لهم بإذن الله، طلبة جامعة الجلالة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان"، وعلقت: "يا رب صبر أهلهم".

وكان حادث مأساوي وقع على طريق الجلالة أثناء عودة طلاب كلية الجلالة من الجامعة إلى القاهرة، بعدما انقلب الأتوبيس بسبب السرعة الزائدة والانحناءات بالطريق، وكشفت آخر حصيلة لعدد الضحايا وفاة 13 طالبا أغلبهم بنات وإصابة 30 آخرين.