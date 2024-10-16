أحمد سعد يخضع لعملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تعرض الفنان أحمد سعد لوعكة صحية مفاجأة خلال الساعات الماضية

وكشف الحساب الرسمي لـ ET بالعربي، الحالة الصحية له، وكتب بموقع "إنستجرام": "أحمد سعد بحاجة لعملية جراحية .. ويلغي كل ارتباطاته".

وكان من المقرر أن يحيي الفنان أحمد سعد حفلًا غنائيًا، مساء يوم السبت المقبل، بالمسرح الصغير، وذلك ضمن فعاليات الدورة 32 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

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