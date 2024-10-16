شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر التقرير الطبى للمطرب أحمد سعد بعد إلغاء حفله بمهرجان الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

اعتذر النجم أحمد سعد عن حفله بمهرجان الموسيقى العربية وكان من المقرر إحياؤه يوم السبت المقبل على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بسبب تعرضه لوعكة صحية.

وعلمنا أن سعد يحتاج إلى عملية جراحية بسبب معاناته من آلام فى عظم الفك العلوى، وهبوط فى مستوى الجيوب الأنفية، وأمره الطبيب المعالج بالراحة لمدة أسبوعين، حيث إنه حاليا غير قادر على الحديث بسبب تلك الوعكة التى تعرض لها، واعتذر أيضا عن كل ارتباطاته الفنية خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور خالد داغر مدير مهرجان الموسيقى العربية في تصريحات خاصة لليوم السابع ان النجم أحمد سعد تواصل معنا ويعاني من ظروف صحية جعلته يمتنع عن حفله بالمهرجان، والذى كان من المقرر إحياؤه يوم السبت المقبل علي خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

وتتضمن الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، ويحيى الفعاليات أكثر من 70 مطرب ومطربة هم محمد حسن، لينا شاماميان (سوريا)، لطفى بوشناق (تونس)، مدحت صالح، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، أحمد عفت، محمد الخولي، نهى حافظ، صابرين النجيلي، ياسر سليمان، مروة ناجى، أسماء كمال، رحاب مطاوع، رحاب عمر، فؤاد زبادي (المغرب).

إضافة إلى آيات فاروق، سمية وجدى، محمد محسن، عبير نعمة، حسام حسنى، أحمد محسن، فرح الموجى، حنان عصام، ريهام عبد الحكيم، تامر عاشور، حنين الشاطر، إيمان عبد الغنى، هانى شاكر، أحمد الهاشمي (الإمارات)، على الحجار، مي فاروق، أحمد صبرى، أحمد الوزيرى، وعد البحرى (سوريا)، مجد القاسم ( سوريا)، نهاد فتحى، رضوى سعيد، همام إبراهيم (العراق )، ندى غالب، غادة أدم، محمد الطوخى، محمد متولى، نداء شرارة (الأردن).

وكذلك، وليد حيدر، نيفين رجب، أحمد عصام، هند النحاس، أشرف وليد، سارة زكى، نادية مصطفى، أجفان، كنزى، يمنى، مصطفى سعد، الاء أيوب، ياسر سعيد، أحمد جمال، أحمد عمرى، محمد طارق، منار سمير، أحمد سعيد، مي حسن، مصطفى النجدى، مؤمن خليل، إسراء، بتول بنى (سوريا)، أحمد فتحى، محمود درويش، مليحة (تونس)، محمد شوقى، ريم حمدى، حنان الخولى، محيي صلاح، أحمد أبراهيم، سعيد عثمان.