شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار ونادية مصطفى وعبير نعمة وشرارة نجوم مهرجان الموسيقيى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام، اليوم الأربعاء، عدد من الفعاليات الفنية والثقافية المختلفة على مسارح الأوبرا المصرية فى مختلف المحافظات، ضمن الدورة الـ32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ويديره الدكتور خالد داغر، وتقام فعالياته تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

حيث يقام فى الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء على مسرح النافورة حفلاً بعنوان (موسيقي المؤلفين العرب ) يحييه كل من: خالد حماد (مصر)، عمرو إسماعيل ( مصر )، ممدوح سيف ( السعودية )، وحيد الخان ( البحرين )، ويتضمن الحفل باقة متنوعة ومميزة من إبداعاتهم الموسيقية.

يليه فاصلاً للفنانة اللبنانية عبير نعمة بمصاحبة أوركسترا سيني سيمفوني قيادة المايسترو أحمد عويضة.

وبالتزامن على مسرح الجمهورية يقام حفل الفنانة الكبيرة نادية مصطفى بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقي قيادة المايسترو حازم القصبجي يسبقها فاصلاً غنائياً لفنانى الأوبرا محمد طارق، منار سمير، أحمد سعيد وإبراهيم رمضان.

وفى معهد الموسيقى العربية تقدم فرقة الإنشاد الدينى حفلا إشراف المايسترو عمر فرحات وبمشاركة نجوم الفرقة: حسام صقر، أشرف زيدان، إبراهيم فاروق، وائل سراج، أحمد نافع، بلال مختار، حسام صالح، محمد حسين، محمد نشأت ومحمد الجزار.

بينما يقام علي مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" حفلاً للفنان الكبير علي الحجار وفرقته يتضمن باقة من من أشهر أعماله الغنائية إلى جانب مجموعة من الأعمال لكبار الشعراء والملحنين منها: " أهو ده اللي صار" لـ فنان الشعب سيد درويش- اللي بني مصر وعلي قد ماحبينا لـ الموسيقار بليغ حمدي، المال والبنون و الليل وآخره و تيجيش نعيش لـ الموسيقار ياسر عبد الرحمن- ماتمنعوش الصادقين لـ الموسيقار عمار الشريعي- ⁠مسألة مبدأ و زي الهوي و عارفة لـ الموسيقار عمر خيرت- ⁠لما الشتا يدق البيبان لـ الموسيقار أحمد الحجار" ويهدى لجمهور اسكندرية أغنيتين هما إسكندراني و مغرم صبابة".

وفي نفس التوقيت على مسرح أوبرا دمنهور يقام حفلاً للفنانة الأردنية نداء شرارة التي تقدم من خلاله مجموعة من الغنائيات التراثية والمعاصرة بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد.

كما يقام فى السابعة مساء على المسرح الصغير صالون ثقافى بعنوان "موسيقى المبدعين فى صحبة القانون "بمشاركة الدكتور هشام عزمى ضيف شرف الصالون و الضيوف " الموسيقار راجح داود، الموسيقار هشام نزيه، المستشار أحمد مختار ، الدكتور مدحت العدل، نور المعتصم، أمينة هانى ويدير الصالون الدكتور حسام لطفى.

وفي الواحدة والنصف ظهرا تقام تصفيات مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني للغناء العربي ( للشباب ) بالمسرح الصغير.