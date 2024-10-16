شكرا لقرائتكم خبر عن تيتا زوزو الحلقة 19..ابنة زوزو تتشاجر مع زوجها حمزة العيلى وتترك المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 19 عشر من مسلسل تيتا زوزو بطولة النجمة إسعاد يونس، الذى يعرض على قناة dmc، من إخراج شيرين عادل، أحداثاً مختلفة، حيث دخلت سمر علام – منى في خلاف مع زوجها أحمد – حمزة العيلى بسبب إنه يخرج كثيراً ولا تعرف عنه شيء، وبعد محاولات معرفة أسباب خروحه، اختلفوا ودبت بينهم مشاعر الغضب، واضطرت أن تترك المنزل وتأخذ أولادها معها وتذهب إلى والدتها تيتا زوزو، وأيضا قام حمزة بسبها هي ووالدتها بطريقة مستفزة، لتذهب منى الى والدتها لتشتكي لها من زوجها ومعاملته لها .



سمر علام وحمزة العيلى

مسلسل تيتا زوزو بطولة إسعاد يونس، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل ، بسمة داوود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.

يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.