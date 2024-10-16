شكرا لقرائتكم خبر عن الحزن يسيطر على حلقتي تيتا زوزو وبرغم القانون برحيل صلاح عبدالله ونبيل ماهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حزن كبير أصاب مسلسلي "برغم القانون"، و"تيتا زوزو"، خلال أحداث حلقتي الأمس، بعد عرضهما على منصة watch it الإلكترونية، حيث سيطر الرحيل والفقد على الحلقتين.

حيث شهدت الحلقة الـ24 من مسلسل برغم القانون بطولة إيمان العاصي، التي عرضت أمس وفاة والد ليلى "نبيل علي ماهر"، وسط صدمة أسرته، بعد قرار المحكمة برفض دعوة النسب التي رفعتها ليلى ضد زوجها بعد عدم مطابقة العينات، يقع على الأرض، وبعد نقله إلى المستشفى، يعلن الطبيب وفاته.

كما شهدت حلقة الأمس من مسلسل تيتا زوزو، وفاة عم سالم، الذي يجسد دوره الفنان الكبير صلاح عبد الله، في مشهد مؤثر خاصة مع خوفه الشديد من الوحدة والوفاة وحيدا طوال أحداث العمل، حيث حاولت زوزو (إسعاد يونس)، الدخول إلي الشقة، وبعد دخولها بمساعدة البواب، تجد سالم على الكرسي، ظن منها أنه نائم، ولكنها تتفاجأ بوفاته.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

بينما يقوم ببطولة مسلسل تيتا زوزو كل من: إسعاد يونس، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل ، بسمة داوود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.



صلاح عبد الله في تيتا زوزو