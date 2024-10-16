شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى حايك تساعد فى وقوف نيكول كيدمان أمام الكاميرات بشكل صحيح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت النجمتان العالميتان نيكول كيدمان وسلمى حايك محركات البحث فى الساعات الماضية، بسبب فيديو من أسبوع الموضة فى باريس، الذى كان الظهرو الأول للأولى بعد وفاة والدتها جانيل.

وظهرت حايك فى الفيديو وهى تحاول وضع كيدمان فى وضع مناسب لالتقاط صورة، ما أدى إلى قيام كيدمان بدفع يد حايك بعيداً عنها.

بعد تبادل الكلمات مع حايك، عانقت كيدمان النجمة كاتى بيرى، التى كانت تقف بجانبها، ولوحت لها مودعة وابتعدت عن المجموعة.

وعلى الرغم من اللحظة المحرجة، إلا أن مقاطع الفيديو للتفاعل من زاوية مختلفة تُظهر كيدمان وحايك وهما تتبادلان المجاملات قبل التقاط الصور، حتى أن كيدمان عانقتها بحنان.

وقال مصدر لـ Fox News Digital "لم يكن هناك توتر أو جدال" بين المرأتين، مضيفًا "إنهما تحبان وتعشقان بعضهما البعض".