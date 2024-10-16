شكرا لقرائتكم خبر عن ميرت عمر الحريرى تحيى ذكرى وفاة والدها: كان أبا وصديقا وسندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الفنانة ميريت الحريرى الذكرى الـ13 لرحيل والدها الفنان عمر الحريرى، حيث تحل اليوم ذكراه ونشرت عددا من الصور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وعلقت قائلة: الذكرى 13 لرحيل والدى الفنان القدير عمر الحريرى 16 أكتوبر 2011، ورحلة فنية طويلة من عام 1947 حتى 2011".

وأضافت: "64 عاماً لم يتوقف يوما عن العطاء سواء مسرح، إذاعة، سينما، تليفزيون، ترك إرثا عظيما يتعلم منه الأجيال، ترك إرثا فنيا وإنسانيا، سيرته عطره فنياً واجتماعياً وإنسانياً لم يُغضب أحدا على مدار مشواره الطويل بالعكس كان قدوه حسنة لزملائه، كان ابناً باراً بعائلته وأبا وصديقا وحبيبا وسندا، رحل عنا بجسده وترك سيرة عطرة وأعمالا خالدة، الله يرحمك يا أبويا".



ميريت الحريري

الحريرى بدأ مشواره السينمائى عام 1950، حيث ظهر فى فيلم (الأفوكاتو مديحة) أمام مديحة يسرى ويوسف وهبى وشارك بعدها فى أكثر من 100 فيلم، أبرزها "سكر هانم، نهر الحب، معالي الوزير، الرباط المقدس، الآنسة حنفي، رسالة غرام".

قدم الحريرى أكثر من 16 عملا مسرحيا، ومن أشهر مسرحياته مع الزعيم عادل إمام "شاهد مشفش حاجة"، كما عمل مع الزعيم في مسرحية الواد سيد الشغال، وغيرها من المسرحيات.

شارك في عدد كبير من المسلسلات الدرامية الدينية والاجتماعية ومنها "أوراق الورد" أمام الفنانة وردة الجزائرية 1979، و"أحلام الفتى الطائر" وساكن قصادى، و"شيخ العرب همام" مع الفنان يحيى الفخراني، كما شارك عادل إمام في مسرحياته الشهيرة "الواد سيد الشغال" و"شاهد ما شافش حاجة".

كما شارك فى "فتافيت السكر" عام 1960 وجسد فيه دور "فريد" الشاب الذي تجمعه قصة حب بفتاة ويسعى إلى مقابلتها لكن تنقلب الأمور في إطار كوميدي، وعاد عمر الحريري بعد 50 عاما من عرض الفيلم ليقدمها في شكل مسرحي عام 2010، لكنه جسد فيها دور "قدري" والد نبيل، وشاركته البطولة لبنى عبد العزيز وطلعت زكريا وأحمد رزق وغيرهم من الفنانين.

ويعد دور عمر الحريرى فى مسلسل "أحلام الفتى الطائر" مع عادل إمام أحد أبرز أدواره فى الدراما التليفزيونية، كما تألق في المسلسل الكوميدي "ساكن قصادى"، مع محمد رضا، وشارك عمر الحريري في بطولة فيلم إيطالى.