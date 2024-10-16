شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مشاهد الأكل فى السينما والدراما فى اليوم العالمى للغذاء والان مع تفاصيل الخبر

كثيرا ما كانت موائد الطعام من المشاهد اللافتة في السينما والدراما على مدار تاريخها، خاصة عندما تكون في الأعمال الكوميدية وحتى اذا كانت في الأعمال الغير كوميدية تخرج من هذه المشاهد لقطات لايت وخفيفة، وبمناسبة اليوم العالمى للغذاء الذى يتزامن مع اليوم الأربعاء 16 أكتوبر، نسترجع عدد من مشاكل الأكل الشهيرة خلال الأعمال الفنية.

فيلم الحفيد

يتضمن فيلم الحفيد واحداً من أبرز مشاهد الأكل في السينما المصرية، حيث اجتمعت عائلة عبد المنعم مدبولى وكريمة مختار، على مائدة الطعام وذلك في وجود الابنتين وأزواجهما، وعلى المائدة كل أنواع الأكل من لحوم وأرز وبط وفراخ وغيرها وحظى المشهد بوقت طويل في الأحداث وخرج منه لقطات كوميدية بسبب صهر العائلة وابنه اللذان كان يأكلان بشكل شره جداً ولم يتركا للأطفال الصغار فرصة لأكل قطعة لحم واحدة.

فيلم التجربة الدنماركية

تضمن فيلم التجربة الدنماركية مشهد مائدة طعام يعد من الأشهر في الأعمال الفنية، حيث كان عبارة عن وجبة الإفطار لعائلة قدري المنياوي (عادل إمام) مكونة من أوانٍ ممتلئة بالبيض المسلوق، والصلطة، و"قدرة فول"، وكيلوات من الجبن، وغيرها، وهذه الوجبة بالكاد تكفي "قدري" وأبناءه الأربعة فقط وكان تعامل الأبناء من الأكل وكأنه يكفى جيش من الأشخاص.

فيلم خرج ولم يعد

من أكثر الأفلام التي تضمنت مشاهد موائد طعام، فلا يستطيع أحد أن ينسى مشهد فطار عطية و كمال بيه "فريد شوقي" عندما كانا يتناولا البيض المقلي وكلمات كمال بيه حول لذة الأكل وأنه متعة من متع الحياة وأن السفرة لازم تتمسح مسح، إضافة إلى عزومات كمال بيه لعطية وشكل السفرة وحالة النهم التي تأكل بها الأسرة بالكامل.

مسلسل لن أعيش في جلباب أبى

المشهد الذى مازال يتم تداوله على السوشيال ميديا رغم مرور 28 سنة على عرض مسلسل لن أعيس في جلباب أبى، وهو مشهد فرح سنة ابنة عبد الغفور البرعى الكبرى على نبيل ابن الوزير في المنزل، حيث أعدت الأم فاطمة وليمة كبيرة ضخمة للمدعوين، واحتوت على ديوك رومي، مكرونة بشاميل، أنواع مختلفة من المحاشي، وهذا آثار حفيظة اهل العريس الذين ينتمون إلى طبقة اجتماعية مختلفة.

فيلم بخيت وعديلة

قدم عادل إمام وشيرين مشهد أكل كوميدى خلال أحداث فيلم بخيت وعديلة بعدما وقع في أيدهم حقيبة مليئة بالأموال فقررا الانتقام لفقرهم والذهاب إلى فندق وطلب كل أنوال الأكل وينهالا على الأكل بطريقة هستيرية ليفقدان الوعي بعدما من كمية الأكل التي تناولاها

مسرحية المتزوجون

احتوت مسرحية المتزوجون على مشهدين للأكل من أكثر المشاهد الكوميدية فى المسرحية، الأول أثناء تناول اطعام نفيسة زوجها حنفى (جورج سيدهم) البيض وهى تقول "بيضة تجر بيضة" وأصبح فم حنفى ممتلأ وغير قادر على البلع أو التنفس

أما المشهد الثاني، عبارة عن المائدة التى أعدتها لينا لزوجها مسعود عن طريق كتاب أبلة نظيرة لتعلم فنون الطهي، وبعدها تقوم بإعداد وجبة مكونة من الأرز والملوخية والدجاج، مستخدمة اسمنت ومسحوق غسيل لطى الأكل وسط صدمة واندهاش من مسعود.