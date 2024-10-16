شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ليالي مصر.. أنغام تعود لأحضان وزارة الثقافة بحفل جديد نوفبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت النجمة أنغام نجاحا جديدا خلال الفترة الماضية، بداية من طرح ألبومها الأخير "تيجي نسيب"، الذي تصدرت بأغنياته تطبيقات الموسيقي ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مرورا بالنجاح الكبير الذي حققته مؤخرا خلال مشاركتها بحفلين غنائين بالمتحف المصري الكبير، ضمن حفلات ليالي مصر، وشهد الحفلان إقبالا جماهيريا كبيرا، وبيعت كل تذاكره.

كما تستعد أنغام خلال الفترة المقبلة للتحضير لحفل غنائي جديد في مصر، تنظمه وزارة الثقافة، في شهر نوفمبر المقبل، بعد النجاحات السابقة لها داخل مسارح وزارة الثقافة وتحديدا مسرح دار الأوبرا المصرية، والذي يعد بمثابة عودتها لأحضان وزارة الثقافة.

واعتبرت أنغام أن الحفل المقبل برعاية وزارة الثقافة فرصة لاسترجاع ذكريات غنية بالمشاعر، وذلك بعد التقائها بوزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، معبرة عن سعادتها الشديدة بلقائه، ومشيدةً بدور الوزارة في دعم الفنانين وإتاحة الفرصة لهم للتفاعل مع جمهورهم من خلال منصات رفيعة المستوى.

وكان الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة استقبل الفنانة الكبيرة أنغام لبحث الترتيبات الخاصة بتنظيم حفل غنائي مميز تنظمه الوزارة خلال شهر نوفمبر المقبل.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو على الدور البارز الذي تلعبه الفنانة "أنغام" في الساحة الغنائية، واصفاً إياها بأنها "أحد رموز مصر التي نفخر ونسعد بها"، مشيراً إلى أنها من أهم الأصوات الغنائية التي لها بصمتها المميزة.

وأضاف أن تنظيم هذا الحفل يأتي في إطار حرص الوزارة على دعم الفنون الراقية وتشجيع الأسماء الفنية الكبيرة على تقديم عروض ترتقي بالحس الجمعي والذوق الفني العام.