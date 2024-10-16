شكرا لقرائتكم خبر عن الأكلات المحببة للفنانين في اليوم العالمي للطعام.. أبرزهم مصطفى قمر ومنى زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل البشرية اليوم الأربعاء باليوم العالمى للطعام، حيث يعد الأكل هو العنصر الأبرز الذى يسعد الملايين من البشر، حيث يحرص بعض الفنانين على قضاء الأجواء المميزة في الطعام على الموائد التي تجمع بين العائلات والأصدقاء في الوسط الفني ولكل نجم وجبته المفضلة التي قد يخرج فيها عن روتين حياته العادية، مستمتعين بالأطباق الشهية ، وخلال السطور التالية نتسعرض بعض الأكلات المحببة للفنانين:

الفنان عاصي الحلانى يحب الحلويات ويتناول التبولة والفتوش والسلطات كمقبلات، كما يعتبر طبق الأرز طبقا مهما على المائدة، بالإضافة إلى أنه مغرم بشتى أنواع الحلويات العربية.

ماجد المصرى يحب الأكل الشعبى، بينما يحب الفنان مصطفى قمر تناول الأسماك خاصة أنه من مواليد الإسكندرية

أما ميريام فارس والنجم كاظم الساهر من محبي وجبة السوشي، وتحرص ميريام كل فترة على تناول الكبّة النية على الطريقة اللبنانية.

وتحب الفنانة مني ذكي تناول سلطة البطاطس، ومحشي ورق العنب الذي يعد من أشهر الأكلات المصرية، والفنان السوري باسم باخور يحب أيضًا المحاشي بجميع أنواعها.