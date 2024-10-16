شكرا لقرائتكم خبر عن روجر ووترز يدين أحداث غزة: إسرائيل دولة إبادة وأحلم بالسلام في الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر روجر ووترز، الموسيقي الإنجليزي والمؤسس المشارك لفرقة الروك الشهيرة بينك فلويد، Pink Floyd، عن غضبه لما يحدث في قطاع غزة من قبل العدوان الأسرائيلي في فيديو على صفحته الشخصية على موقع الصور إنستجرام الذى علق عليه قائلا:" أنت لست وحدك"، وقام بوضع علم فلسطين بجانب جملته.

وقال ووترز في الفيديو:" شاهدت فيديو للشاب وهو يحترق داخل خيمة، خارج مستشفى الأقصى في شمال غزة، إسرائيل دولة إبادة مقززة، أكثر مما يمكن تصوره، لو أنك لاعب كرة قدم وتلعب في دورى الأمم الأوروبية، ودخلت إلى الملعب برفقة أي شخص من إسرائيل بما في ذلك فريقها الوطنى بأكمله، فأنت شريك في قتل هذا الشاب الذى احترق داخل خيمته، خارج مستشفى الأقصى في شمال غزة".

وتابع ووترز في الفيديو قائلا:"أحلم بمستقبل يتمتع فيه جميع إخوانى وأخواتى في كل أنحاء العالم بداية من فلسطين بحقوق إنسانية متساوية، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم، أحلم بالسلام في الشرق الأوسط، أحلم بدولة ديمقراطية واحدة من نهر الأردن إلى البحر المتوسط، وجميع من فيها أحرار ولهم حقوق متساوية، هذا هو المستقبل الوحيد الممكن للبشرية، لا مزيد من الشبان المحترقين خارج المستشفيات، سنتخلص من العنف وكامالا وترامب وستارمر، ونستبلدهم برجال ونساء عقلاء إلى أن تفيض أروقة السلطة بالحب والاهتمام، لكل أخواننا وأخواتنا".