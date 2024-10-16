شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عادل تنتهى من مونتاج ومكساج الحلقة الأخيرة من مسلسل تيتا زوزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المخرجة شيرين عادل من مونتاج ومكساج الحلقة الأخيرة من مسلسل تيتا زوزو بطولة النجمة إسعاد يونس، والذى يعرض على قناة dmc، والذى لاقى نجاحا كبيراُ منذ عرض الحلقة الأولى، خاصة أن العمل يتناول العديد من قضايا الأبناء والآباء والأمهات في المجتمع، حيث تفاعل جمهور السوشيال ميديا مع أحداث المسلسل وقضاياه، ومن المقرر أن يكشف المسلسل في حلقاته المقبلة عن أحداث كثيرة ومفاجات في الأحداث، حيث ينتظر الجمهور ما ستفعله تيتا زوزو في عائلتها.

مسلسل تيتا زوزو بطولة إسعاد يونس، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل ، بسمة داوود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.

يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.

