شكرا لقرائتكم خبر عن تيتا زوزو الحلقة19.. إسعاد يونس تنقذ حفيدها من يد البزاوى بسبب حفيدة الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 19عشر من مسلسل تيتا زوزو بطولة النجمة إسعاد يونس، الذى يعرض على قناة dmc، من إخراج شيرين عادل، أحداثاً مختلفة، حيث راقب محمود البزاوى حفيدته نور وهى مع أصدقائها ليجدها واقفه مع عمر حفيد تيتا زوزو، ليهدده أنه سيعاقبه بسبب تلك الفعله، ولكن عندما علم والد عمر- سيف محمود إن ابنه وقع في خلاف مع البزاوى ذهب اليه مسرعا، وحاول أن يحل الأزمة معه بواسطة الحاج بحرواى، وجلس الجميع لتهدئة الأجواء، واضطرت تيتا زوزو أن تعتذر عن فعلة عمر، وأخذت عمر ووالده وذهبوا للمنزل .

مسلسل تيتا زوزو بطولة إسعاد يونس، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل ، بسمة داوود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.

يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.