شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الموهوب.. قدم 15 مسرحية وأكثر من 100 فيلم.. ذكرى وفاة عمر الحريرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل علينا، اليوم الأربعاء، ذكرى رحيل الفنان عمر الحريرى، الذى رحل عن عالمنا يوم 16 أكتوبر عام 2011 بعد صراع مع المرض.

الحريرى بدأ مشواره السينمائى عام 1950، حيث ظهر فى فيلم (الأفوكاتو مديحة) أمام مديحة يسرى ويوسف وهبى وشارك بعدها فى أكثر من 100 فيلم، أبرزها "سكر هانم، نهر الحب، معالي الوزير، الرباط المقدس، الآنسة حنفي، رسالة غرام".

قدم الحريرى أكثر من 16 عملا مسرحيا، ومن أشهر مسرحياته مع الزعيم عادل إمام "شاهد مشفش حاجة"، كما عمل مع الزعيم في مسرحية الواد سيد الشغال، وغيرها من المسرحيات.



عمر الحريرى

شارك في عدد كبير من المسلسلات الدرامية الدينية والاجتماعية ومنها "أوراق الورد" أمام الفنانة وردة الجزائرية 1979، و"أحلام الفتى الطائر" وساكن قصادى، و"شيخ العرب همام" مع الفنان يحيى الفخراني، كما شارك عادل إمام في مسرحياته الشهيرة "الواد سيد الشغال" و"شاهد ما شافش حاجة".

كما شارك فى "فتافيت السكر" عام 1960 وجسد فيه دور "فريد" الشاب الذي تجمعه قصة حب بفتاة ويسعى إلى مقابلتها لكن تنقلب الأمور في إطار كوميدي، وعاد عمر الحريري بعد 50 عاما من عرض الفيلم ليقدمها في شكل مسرحي عام 2010، لكنه جسد فيها دور "قدري" والد نبيل، وشاركته البطولة لبنى عبد العزيز وطلعت زكريا وأحمد رزق وغيرهم من الفنانين.

ويعد دور عمر الحريرى فى مسلسل "أحلام الفتى الطائر" مع عادل إمام أحد أبرز أدواره فى الدراما التليفزيونية، كما تألق في المسلسل الكوميدي "ساكن قصادى"، مع محمد رضا، وشارك عمر الحريري في بطولة فيلم إيطالى.