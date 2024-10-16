شكرا لقرائتكم خبر عن "سينى جونة للأفلام القصيرة" يعلن عن الأفلام المرشحة لجوائز الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

تعلن "سينى جونة" منصة الصناعة لمهرجان الجونة السينمائى، عن المشروعات المختارة للنسخة الأولى من برنامجها الأحدث: "سينى جونة للأفلام القصيرة"، البرنامج الذى تم تصميمه لتمكين صناع الأفلام المصريين، ودعم صناعة الأفلام القصيرة فى مصر، والذى سيعقد فى الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر كجزء من النسخة السابعة لـ مهرجان الجونة السينمائى، والتى تقام من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر2024.

وتتجه الأنظار هذا العام إلى المنح الإنتاجية المرتقبة للبرنامج، بمجموع جوائز مالية يبلغ 2,250,000 جنيه مصرى، وتُعد من بين أكبر المنح الإنتاجية فى المنطقة العربية للأفلام القصيرة، وسيتم توزيع الجوائز على ثلاثة مشاريع متميزة، مما يؤكد مكانة وأهمية هذه الجوائز: مليون جنيه مصرى للمركز الأول، و750,000 جنيه مصري للمركز الثاني، و500,000 جنيه مصري للمركز الثالث.

من بين أكثر من 230 مشروعًا تقدموا للمشاركة، قامت لجنة من الخبراء في صناعة السينما بانتقاء المشاريع الـ8 التى تتميز بأصوات إبداعية فريدة، سواء من المخرجين والمنتجين المحترفين أو المواهب الصاعدة، وسيحظى هؤلاء المخرجون بفرصة عرض مشاريعهم أمام لجنة تحكيم من محترفى الصناعة، بالإضافة إلى ضيوف المهرجان من المنتجين والموزعين ووكلاء البيع ومبرمجى المهرجانات، كما يوفر البرنامج جلسات إرشادية واجتماعات استراتيجية لتطوير وتمويل المشاريع وخلق فرص لدعمها.

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة سينى جونة للأفلام القصيرة من المخرج والمنتج المصرى شريف البندارى، والمنتجة والمخرجة الفلسطينية مى عودة، والمخرج والمنتج المصرى سامح علاء.

وتعليقاً على انطلاق البرنامج، قال عمرو منسى، المؤسس المشارك والمدير التنفيذى لمهرجان الجونة السينمائى، إنه "من الرائع أن نرى برنامجنا الأحدث ينطلق بقوة، مع عدد كبير من المشاريع المتميزة"، وأضاف "سيعمل مهرجان الجونة السينمائى دائمًا على خلق الفرص لتأكيد دعمه المستمر لصناع السينما المصريين".

ومن ناحيتها قالت مريم نعوم، رئيسة برنامج "سيني جونة للأفلام القصيرة": "لطالما كانت الأفلام القصيرة منجمًا للمواهب الجديدة والقصص الأصيلة، حيث أصبحت في السنوات الأخيرة سفيرة للسينما المصرية في المهرجانات الدولية. والمشاريع المختارة لهذا العام هي دليل على أن الإبداع والشغف لدى صُناع الأفلام المصريين متجددين دائمًا".

المشروعات المختارة لجوائز "سيني جونة للأفلام القصيرة":

- أصفر (إخراج: شروق هلال، إنتاج: أحمد الشبيني)

- شجر الليمون (إخراج: مريم ناصر، إنتاج: محمد جابر)

- العرض الأخير (إخراج: أبانوب نبيل، إنتاج: رُبى عطية)

- عِظام أبي (إخراج: بيشوي يوسف، إنتاج: رامي الجابري)

- فتاة البار (إخراج: ياسر نعيم، إنتاج: دعاء صابر)

- في مثل هذه المواقف يجب أن تبكي (إخراج : أحمد صبحي، إنتاج: مروة تمام)

- ليلة وفاة الحاج عبد الجواد (إخراج: حذيفة عبد الحليم، إنتاج: نورا عبد الرحمن)

- مشوار صُغَيَّر، وَردي (إخراج: أحمد الهواري، إنتاج: هالة لطفي)