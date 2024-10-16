شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مالك وآية سماحة يبدآن تصوير فيلم 6 أيام.. اعرف قصته والان مع تفاصيل الخبر

بدأ الفنانان أحمد مالك وآية سماحة تصوير أول مشاهد فيلمهما الجديد "6 أيام"، من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان فى أولى تجاربه الاخراجية فى السينما، ويشارك فى بطولة الفيلم عدد من الفنانين سيتم الاعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.

تدور أحداث الفيلم حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟

وفي سياق آخر يعمل أحمد مالك على التحضير لمسلسل جديد بعنوان "وِلعة ومفتاح" يجمعه بالفنان طه دسوقى للعرض فى شهر رمضان المقبل 2025، والمسلسل فكرة أحمد مالك وإخراج عصام عبد الحميد وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر البدء فى التعاقدات مع الفنانين المشاركين فى البطولة خلال الأيام المقبلة.

أحمد مالك قدم آخر أعماله في السينما فيلم "كيرة والجن" المستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد وشارك في بطولته إلى جانب بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، على قاسم، رزان جمال، هدى المفتى، لارا إسكندر، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، وضيوف الشرف كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، روبى، رشدى الشامى.

أما آية سماحة فنتظر عرض فيلم فى صالات السينما خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والفيلم يشارك فى بطولته شيرين رضا، على الطيب، انتصار، محمود السيسي، وعدد من ضيوف الشرف منهم: إنجي المقدم، أحمد فهيم، بيومي فؤاد، والفيلم من تأليف السيد عبد النبي، وإخراج محمود زهران، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي.

كما بدأت آية سماحة تصوير فيلم جديد بعنوان "من أيام الجيزة" يجمعها بالفنان إياد نصار،دور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، من إخراج مرقس عادل، ويجري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية.



احمد مالك واية سماحة