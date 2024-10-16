شكرا لقرائتكم خبر عن برغم القانون الحلقة 24.. تقرير الطب الشرعي يثبت عدم نسب الأبناء لأكرم والان مع تفاصيل الخبر

تطورت أحداث مسلسل برغم القانون في الحلقة الرابعة والعشرون، حيث انتقلت ليلى (إيمان العاصى) وأسرتها إلى القاهرة للعيش في منزل جديد وذلك بعدما فتحت مكتب محاماه أيضاً في القاهرة، وفى نفس الوقت يكتشف ياسر (وليد فواز) خيانة زوجته فاتن (رحاب الجمل) له بتحدثها مع رجل على الانترنت وإرسال له صورها، ويحبسها ويحاول اشعال النار فيها إلا أنها تستطيع الهروب منه.

ياسر يحكي لوالده ما حدث من زوجته وخيانتها له ويحاول والده تهدئته حتى لا يقوم بتصرف يندم عليه فيما بعد، والمشهد ينتقل بعد ذلك إلى المحكمة التي أقرت بعد مطابة البصمة الوراثية الخاصة بأبناء ليلى مع بصمة أكرم وسط دهشة وصدمة كبيرة من ليلى، ويبدو أن شعبان (إيهاب فهمى) استطاع تزوير نتيجة تحليل الـ DNA حيث طلب مكافأة من أكرم بعد هذا الحكم.

مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.