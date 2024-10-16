محمد هنيدي ضيف أنس بوخش في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:
يحل الفنان محمد هنيدي ضيفًا على الإعلامي الإماراتي أنس بوخش ببرنامج "AB TALKS" ، المُذاع عبر منصة الفيديوهات "يوتيوب".
ونشرت الصفحة الرسمية للبرنامج، مقطع فيديو عبر حسابهم الخاص بموقع "إنستجرام"، وروجت من خلالها للحلقة، وعلقت: "نكتشف الإنسان محمد هنيدي، خلف اللقب، الأربعاء الساعة 9 مساءً".
جدير بالذكر أن النجم محمد هنيدي عُرض له في 2024 مسرحية "ميوزيكال سكوول" بطولة نرمين الفقي، محمد ثروت، نانسي صلاح، وأحمد سلطان.
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