وزير الثقافة يستقبل الفنانة أنغام

ياسر رشاد - القاهرة - رحبت وزارة الثقافة بالفنانة أنغام، التي تعود إلى بيت الثقافة المصرية بحفل فني كبير في نوفمبر المقبل، ليس فقط كواحدة من أبرز نجوم الغناء، بل كابنة أصيلة للثقافة المصرية التي نبتت بين جوانبها، وهذه العودة تُمثّل استكمالاً لمسيرة من العطاء الفني والإبداعي، حيث تعتبر أنغام أيقونة الرقي الغنائي و رمز فني متميز.



استقبل الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، الفنانة أنغام لبحث الترتيبات الخاصة بتنظيم حفل غنائي مميز تنظمه الوزارة خلال شهر نوفمبر المقبل.



وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو على الدور البارز الذي تلعبه الفنانة "أنغام" في الساحة الغنائية، واصفاً إياها بأنها "أحد رموز مصر التي نفخر ونسعد بها"، مشيراً إلى أنها من أهم الأصوات الغنائية التي لها بصمتها المميزة.



وأضاف أن تنظيم هذا الحفل يأتي في إطار حرص الوزارة على دعم الفنون الراقية وتشجيع الأسماء الفنية الكبيرة على تقديم عروض ترتقي بالحس الجمعي و الذوق الفني العام.



من جانبها، أعربت الفنانة أنغام عن سعادتها بلقاء وزير الثقافة، مشيدةً بدور الوزارة في دعم الفنانين وإتاحة الفرصة لهم للتفاعل مع جمهورهم من خلال منصات رفيعة المستوى. وأضافت أنغام أن وزارة الثقافة هي بيتي الفني الأول، والعودة لإحياء حفل هي فرصة لاسترجاع ذكريات غنية بالمشاعر، و تطلعها لتقديم أمسية فنية تليق بالجمهور المصري الذي طالما دعم مسيرتي الفنية.