نجوم حفلات الويك إند في مصر.. تامر حسني وعاشور ومسار إجباري في ليلة واحدة

ياسر رشاد - القاهرة - تمتلىء المسارح الغنائية في أكتوبر الجاري بعدد من نجوم الغناء في مصر على مختلف مسارح العاصمة، بالتزامن مع بدء الموسم الشتوي للحفلات محليا وعربيا.

موعد حفل تامر عاشور في الأوبرا للمرة الأولى

يأتي يوم الجمعة 18 أكتوبر الجاري بـ 3 من أهم نجوم الغناء بدايةً من الفنان تامر عاشور الذي يحيي حفله للمرة الاولى على مسرح مهرجان الموسيقى العربية في دورته 32، على مسرح النافورة المكشوف بقيادة المايسترو سعيد كمال، وتم نفاد تذاكره بالكامل.

أغنية تامر عاشور وداع وداع

كانت أحدث أغاني تامر عاشور من خلال أغنية وداع وداع من كلمات محمد جشم باشا، ألحان مصطفى إبراهيم، توزيع عمرو الخضري، وتقول كلماتها " جاي بعد ما شوفت غيرك

قال بتندم عاللي فات

جاي بتفتح صفحة دابت واترمت في الذكريات

فوق خلاص وبلاها سيرة

مش هنحيي في اللي مات

وداع وداع مش فاضيلك

أنا قلبي مات خلاص مش صافيلك

أصله مش خدام جنابك

سلام سلام واستابينا

موعد حفل تامر حسني في الإسكندرية أكتوبر 2024

والفنان تامر حسني يلتقي جمهوره في حديقة أنطونيادس بالإسكندرية، وسيقدم فيها تامر مجموعة من أغانيه القديمة بناءً على طلب الحضور

كانت أحدث أغاني تامر حسني من خلال أغنية “جامدين جامدين” التي حققت أكثر من 4 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها "وتقول كلماتها:" لو حد زعلان قابلك، هاته من ايديه ، قوله في ناس فرحانه، وجو جديد عليه، لو جالنا بس هيطلع، من كل اللي فيه، احنا لمتنا دي، بالدنيا كلها، كل دقيقه انبساط بنستغلها، والسكه اللي بتزعل نمشي عكسها، رقص اللي مكشر دلعه، وتعالى من الحزن نطلعه، يالا خلي اليوم ده نولعه، ونكتر الحلوين، جامدين جامدين وده كده كده ، صحبتنا الحلوه مأكده ، لأ بقى والحلو في كل ده، احنا كده من سنين ، لسه الأيام الحلوه بينا مكمله، والسهره جامده معانا ولسه مبيته واكيد بكرا اللي جاي اجمل من كده، عدي وفوت وكبر، وانسى ومتقفش، فك الزعل علشان بقى، وشك ميكرمش ، هنعيش الدنيا مره ياعم

موعد حفل مسار إجباري

وعلى صعيد الفرق الغنائية يحيي مسار إجباري حفله داخل أحد المتنزهات الشهيرة على طريق العين السخنة، برفقة “ديسكو مصر”

أغنية آسف مسار إجباري

طرح مسار إجباري أخيرا أغنية “آسف” التي اجتازت الربع مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "اسف لكل اللي اعتزلته كل متعشم خذلته كل باب مفتوح قفلته من غير كلام اسف لقلة الاهتمام و بردو اسف عالزياده اسف اني مشيت اوام و اني مش مصدر سعاده اسف اني مفيش اعاده اني اصلح حاجه بينا اسف اني عندي عاده بنسى لو كان ايه ما بيننا اسف عشان كل امتحان انا كنت بسقط اسف اني لسه بغلط الله يجازي الليل و القعده وحديا و يجازي خط الميل على شئ ماهوش ليا و يجازي لف الكيف و يجازي امتى و كيف و يجازي كم الزيف و يجازي خطاويا كل حته فيها حته لينا فيها في بعض شئ كل بصه مابينا ماسكه كل ايد ماسكه في طريق كل تكميلة كلام كل حاساك مش تمام كل مره نقول سلام مايكونش ده بحق و حقيق كل فاكرة ف كل ذكرى وكل كلمة مقولتهاش كل مرة انا قولت بكرة وبكرة ييجي محسهاش كل مرة لنفسي اقول حب ولا دا كان فضول كل أسف جت.