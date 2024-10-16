عمرو مصطفى: «لو كانت أم كلثوم على قيد الحياة لـ افتخرت بي»

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر النجم عمرو مصطفى، مؤشرات البحث بعد تصريحاته الأخيرة عن إن كوكب الشرق «أم كلثوم» لو كانت على قيد الحياة حتى الآن لدفعت الملحنين الشباب مثلما فعلت مع بليغ حمدي في بداية مسيرته الفنية.

عمرو مصطفى يتصدر التريند بتصريحات نارية عن كوكب الشرق أم كلثوم

من خلال تصريحاته الأخيرة، أكد عمرو مصطفى، قائلاً: «بأن له أكتر من 150 عمل مترجم في جميع أنحاء العالم، لو أم كلثوم كانت عايشة لأفتخرت هتفتخر بعمرو مصطفى».

عمرو مصطفى



وتابع عمرو مصطفى في حديثه، معلقاً،: «أن تاريخ أم كلثوم الفني في تشجيع الملحنين والكُتاب الشباب كبير، إذ إنها من قبل وافقت على سماع بليغ حمدي وهو مازال شابا وطالبا في الفرقة الثانية بكلية الحقوق».

واضاف عمرو مصطفى: «أخدت موافقة من محمد شبانة ابن شقيق العندليب لعمل أغنية وطنية بصوت عبدالحليم حافظ باستخدام الذكاء الاصطناعي، وعملت تجربة صوت أم كلثوم بالذكاء وكان صوتي أنا في الأساس».

على صعيد آخر، وجه الفنان عمرو مصطفى، الشكر والتقدير إلى الدكتور مدحت العدل وإدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة على إيمانها بالوجوه الشابة الجديدة في إخراج أوبرت «عايشين عبور تاني»، قائلاً: «جميعهم أصوات شابة وجديدة تستحق الدعم».

عمرو مصطفى



وأضاف في مداخلة فيديو عبر تطبيق زووم مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن إدارة الشئون المعنوية قامت بدور كبير وفعال في التواصل مع شباب الأغنية، وكان لهم دور أيضًا في تأهيلهم نفسيًا للوقوف والغناء أمام الرئيس السيسي.

وتابع عمرو مصطفى: «الشغل مع الشباب والوجوه الجديدة؛ أحلى من العمل مع مغنيين كبار، فالشباب اللي اشتغلت معاهم في الأوبرت ده كانوا عارفين إن ده عمل وطني لابد من الالتزام فيه، وكان هناك روح تعاون مشتركة بينهم جميعًا».

عمرو مصطفى



وأردف مصطفى: أخذت كل شاب وفتاة من مؤدو أوبرت «عايشين عبور تاني»، وتعاملت معهم كل شخص بمفرده، وأنجزنا هذا الأوبرت خلال يومين فقط.

واختتم عمرو مصطفى حديثه، قائلاً: سيكون هناك عمل وطني كبير يظهر للنور خلال الفترة المقبلة، وسيكون مفاجأة للجميع.