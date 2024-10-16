فن ومشاهير

الاثنين.. مؤتمر صحفي لأبطال "مش روميو وجولييت" والإعلان عن مفاجأة

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ياسر رشاد - القاهرة - يعقد المسرح القومي، مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين 21 أكتوبر الحالي، فى تمام الساعة السابعة بمقر المسرح بميدان العتبة، بمناسبة اكتمال 60 ليلة عرض لمسرحية مش روميو و جولييت، واقتراب إيراداتها من تحقيق مليون جنيه، وذلك بمشاركة نجوم العرض وصناعه على رأسهم النجم الكبير علي الحجار، والنجمة رانيا فريد شوقي، والنجم ميدو عادل.

مسرحية مش روميو وجوليت

تفاصيل مسرحية مش روميو وجوليت

ومن المنتظر أن يتم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي عن مفاجأت خاصة بالعرض، فضلا عن تكريم لبعض الشخصيات التي دعمته.

أبطال مسرحية مش روميو وجوليت

مسرحية "مش روميو وجوليت" من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوى، و البطولة للفنانين "على الحجار، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، عزت زين، والمطربة أميرة أحمد، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، مايكل سيدهم".

العرض من إعداد محمد السوري وعصام السيد، صياغة شعرية أمين حداد، إخراج عصام السيد، مخرج منفذ صفوت حجازى، موسيقى وألحان أحمد شعتوت، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، مساعدا الإخراج حمدى حسن ومريم العدل، إضاءة ياسر شعلان، ملابس علا جودة ومى كمال، جرافيك محمد عبدالرازق، دعاية محمد فاضل القباني.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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