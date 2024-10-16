أيتن عامر وريهام حجاج.. الخلاف يعود مجدداً والقضاء يحسم الأزمة

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنانة أيتن عامر آخر تطورات أزمتها مع الفنانة ريهام حجاج، وهو خلاف نشب بينهم منذ أكثر من 3 سنوات وعاد ليتصدر مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد حذف مشهد كثيرة لأيتن عامر في مسلسل "وكل ما نفترق".

أيتن عامر وريهام حجاج

أزمة أيتن عامر وريهام حجاج تعود للساحة من جديد

أكدت أيتن عامر في تصريحاتها الأخيرة عن تطورات أزمتها مع ريهام حجاج، قائلة: "أعتقد إن القضاء هيبقى له كلمته، وأنا مش هسيب حقي، أنا ليا حق وواثقة إنه هيرجع، والموضوع في المحاكم من أكثر من 3 سنين، ولن أكل ولا أمل لحد ما حقي يجيلي، وحقي رجع على فكرة من ساعة الأزمة".

واضافت أيتن عامر في حديثها معلقه: "بما انكم لجئتم للقضاء وافتريتوا عليا من حقي أدافع عن نفسي لآخر نفس، كما إنها اتهمت محامية ريهام حجاج بالتنمر عليها على مواقع التواصل الاجتماعي مشيرة: "حضرتك محامية الخصم، مينفعش تطلعي تتنمري عليا على السوشيال ميديا، ربنا مخلقش حد مش جميل، إنك تطلعي تقولي أيتن عمرها ما كانت قمر بفلتر أو بدون فلتر أنا آسفة حضرتك غلط".

أيتن عامر وريهام حجاج



تعود أحداث أزمة أيتن عامر في مسلسل "وكل ما نفترق" تتصدر مؤشرات البحث مرة أخري والتى حدثت منذ 3 سنوات فى عام 2021، بين كل من أيتن عامر وبطلة المسلسل التى تدخلت فى مسار المسلسل وقامت بحذف مشاهد لأيتن عامر، لتتطور الأزمة للوصول إلى القضاء.

أيتن عامر وريهام حجاج



وأشارت أيتن عامر: "معادنا فى المحكمة وأنا واثقة فى القضاء المصرى اللى هيرجعلى حقى ويعوضنى الظلم اللى اتظلمته فى المسلسل ده، محامية مسلسل وكل ما نفترق داخلة تهزر معايا.. ركزى فى القضية يا أستاذة".

يذكر أن الفنانة أيتن عامر قد احتفلت مؤخرا بانطلاق عروض أحدث أعمالها الفنية "عنب" فى دور عرض سينمات الدول العربية، حيث سافرت لحضور العرض الخاص بدولة الإمارات، وذلك بحضور صناع الفيلم.