زينة تنعى طلاب حادث طريق الجلالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

نعت الفنانة زينة طلاب حادث الجلالة، والذي أسفر عن مصرع 13 وإصابة 44 آخرين.

وكتبت زينة، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، عبر خاصية القصص القصيرة: "لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، أتقدم لأسر شهداء جامعة الجلالة بالتعازي وأتمنى الصبر لهم".

وشهد طريق "الجلالة- السخنة" جنوبي محافظة السويس قبل أيام حادثًا مروعًا، حيث انقلب أتوبيس يستقله طلاب جامعة الجلالة أثناء عودتهم إلى منازلهم بعد انتهاء اليوم الدراسي، وأسفر الحادث عن وفاة أشخاص وإصابة آخرين، مما أدى إلى توافد أسر المصابين إلى مجمع طبي السويس للاطمئنان على حالتهم.

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