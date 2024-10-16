صلاح عبدالله: "كل ما بشوفني وأنا ميت بعيط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة

مازح الفنان صلاح عبدالله، جمهوره، وشارك متابعيه صورة تجمع مشاهد وفاته في أعماله الفنية "إيجار قديم، العتاولة، تيتا زوزو".

ونشر "صلاح" صورة عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، وعلق قائلًا: "كل ما بشوفني وأنا ميت بعيط، آه والله".

يذكر أن صلاح عبدالله يعرض له حاليا مسلسل "تيتا زوزو" على قناة DMC، بطولة إسعاد يونس، ندا موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، محمد كيلاني، مجدي بدر، صلاح عبدالله، وغيرهم من الفنانين، وتأليف محمد عبدالعزيز، وإخراج شيرين عادل.

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