"ليلة تكريم أستاذي".. محمد ثروت يروج لحفل "ليلة عبدالوهاب" بموسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حرص المطرب الكبير محمد ثروت، على الترويج لحفل ليلة موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، المقامة ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي تنظمه هيئة الترفيه السعودية .

المطرب الكبير محمد ثروت، نشر بوستر الحفل، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "انتظروني يوم الجمعة ٢٥ أكتوبر في ليلة تكريم أستاذي موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، موسم الرياض"

المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، كان قد كشف عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن بوستر الحفل المقام تحت عنوان "ليلة عبد الوهاب ليلة الطرب لروائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب".

الاحتفالية التي تقام تكريما لإرث الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، يشارك بها المطربين، محمد ثروت، صابر الرباعي، نور مهنا، ماجد المهندس، مي فاروق، ويتولى قيادة الأوركسترا المايسترو وليد فايد، وتقام على مسرح أبو بكر سالم في الرياض، مساء الجمعة 25 أكتوبر.