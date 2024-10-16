"بملابس رياضية".. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة نسرين طافش، جمهورها ومحبيها، أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت "طافس" الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بملابس الجيم في صالة الألعاب الرياضية.

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "قمراية، يسعد مساكي، جمالك، قمر، صباح الورد والياسمين، الأناقة".

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ومحمد محمود، وعدد من الفنانين ومن تأليف سمير النيل ومن إخراج أيمن مكرم، والذي عرض مؤخرًا في دور العرض السينمائي بمصر وعدد من الدول العربية.

اقرأ أيضًا:

"غادر السينما بعد 20 دقيقة".. ناقد أمريكي ينتقد الجزء الثاني من الجوكر

بالفيديو.. محمد الكيلاني يكشف سبب منعه من الغناء لمدة 10 سنوات

جوري بكر في أحدث ظهور وروبي جريئة .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

حدث بالفن| فتحي عبد الوهاب يكشف سبب اعتذاره عن "المداح 5" وإصابة إيمي سمير غانم بوعكة صحية