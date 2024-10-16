"لا تلمسيني".. تفاصيل اتهام نيكول كيدمان بإحراج سلمى حايك "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدرت النجمات سلمى حايك، ونيكول كيدمان، قوائم الأكثر بحثا عبر موقع البحث "جوجل"، بسبب انتشار مقاطع فيديو مثير للنجمتين خلال أسبوع الموضة الذي أقيم في باريس، منذ اسبوعين.

وحسب موقع صحيفة " ديلي ميل" الإنجليزية، كانت الواقعة في عرض نظمه فرانسوا هنري بينولت، مؤسس دار أزياء "بالنسياغا"، وهو أيضا زوج النجمة سلمى حايك، التي كانت تشرف على التنظيم، خلال أسبوع الموضة .

وظهرت النجمة سلمى حايك، وهي تحاول تنبيه النجمة نيكول كيدمان، حتى تلتفت للمصورين، لالتقاط صور مع المطربة كاتي بيري، وظهرت نيكول، وهي تدفع يد زميلتها سلمى، وتقول لها "لا تلمسيني"، قبل أن تتوجه إلى المطربة وتقبلها، وتقف للتصوير معها، وتغادر سريعا.

ومع تزايد التكهنات حول توتر العلاقة بين نيكول وسلمى، أكد الموقع البريطاني عن مصدر نفيه وجود خلاف بين النجمتين، وقال: "هما صديقتان وهما على ما يرام رغم ما يظنه البعض"، مضيفاً: "نيكول ليست وقحة على الإطلاق. قد تكون محرجة أحياناً، لكنها ليست وقحة".

وشهدت الساعات الماضية ، تداول مقاطع فيديو جديدة، عبر مواقع "أكس"، و صفحة موقع "إي آر أف إنترتينمنت" في موقع "يوتيوب"، تظهر بها النجمة نيكول كيدمان، هي تتحدث مع النجمة سلمى حايك، إلى جانب جلوسها بالقرب منها خلال إقامة عرض الأزياء.

بداية التوتر

سلمى حايك و زوجها مع نيكول كيدمان