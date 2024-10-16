محمد رمضان يثير الجدل: "عندي مسلسل في رمضان بس سنة كام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أثار الفنان محمد رمضان تساؤلات متابعيه حول مشاركته في الموسم الرمضان، من خلال منشور له على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

وكتب رمضان: "الناس اللى بتسأل عندي مسلسل في رمضان أكيد بإذن الله بس سنة كام؟"، وأرفق صور من كواليس فيلمه الجديد "أسد".

وجاءت تعليقات المتابعين، كالتالي: "متأكدة هيكسر الدنيا، هتكون معانا في رمضان اللي جاي، هتكسر الدنيا، لا متقولش السنة ديه طبعًا إن شاء الله، هتغيب عننا ولا إيه؟".

وكان "رمضان" قد كشف مؤخرًا عن تعاقده على عمل فني جديد في رمضان 2025، إذ نشر صورة له من التعاقد، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "رمضان يجمعنا".

يذكر أن، محمد رمضان يخوض بطولة فيلم "أسد" ويمثل التعاون الأول بينه وبين السيناريست والمخرج محمد دياب وسط مشاركة نخبة من الفنانين بينهم خالد الصاوي، ماجد الكدواني، شريف سلامة، وآخرين.

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