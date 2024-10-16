عفاف مصطفى عن سماح أنور: "كانت جارتي وبتشوفني ماتسلمش عليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تحدثت الفنانة عفاف مصطفى عن علاقتها بالفنانة سماح أنور، وكشفت أن الأخيرة كانت جارتها بنفس العمارة

وحلت الفنانة عفاف مصطفى ضيفة على برنامج "قعدة ستات" تقديم مروة صبري، وتطرقت خلال حديثها عن علاقتها بنجوم الوسط الفني، وعن مشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، كما كشفت عن كواليس وأسرار تخص حياتها الشخصية لأول مرة.

وعن علاقتها بالفنانة سماح أنور قالت: "سماح أنور كانت جارتي في العمارة، وكانت بتتعالى عليا طول الوقت، هي نجمة وأنا بعمل أدوار تالتة ورابعة، وإزاي نبقى في عمارة واحدة وازاي الروس تتساوى، وكانت بتشوفني مابتسلمش عليا، وبنبقى في الأسانسير مع بعض ما تقولش صباح الخير، إزاي تبقى عفاف مصطفى مع سماح أنور في نفس العمارة، وكنا بنشتغل مسرح مع بعض وإحنا صغيرين في مسرحية اسمها حضرات السادة العيال".

وكانت آخر مشاركات الفنانة عفاف مصطفى بفيلم "ليلة العيد" وسط نخبة من نجوم ونجمات السينما المصرية وعرض مطلع العام الجاري.

يذكر أن عفاف مصطفى تشارك في فيلم "ولنا في الخيال حياة" بطولة أحمد صلاح السعدني، مايان السيد، فريدة رجب، سيف حميدة، تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول أستاذ جامعي انطوائي تقتحم حياته طالبة، وتتطور الأحداث بحيث يتورط في علاقتها بحبيها ويضطر لمواجهة نفسه بوقوعه أيضًا في حبها، تاليف وإخراج سارة رزيق ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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