"سيني جونة للأفلام القصيرة" يعلن عن الأفلام المرشحة لجوائز الإنتاج

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 02:49 مساءً - تعلن "سيني جونة"، منصة الصناعة لمهرجان الجونة السينمائي، عن المشروعات المختارة للنسخة الأولى من برنامجها الأحدث: "سيني جونة للأفلام القصيرة"، البرنامج الذي تم تصميمه لتمكين صناع الأفلام المصريين، ودعم صناعة الأفلام القصيرة في مصر، والذي سيعقد في الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر كجزء من النسخة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي، والتي تقام من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2024.

وتتجه الأنظار هذا العام إلى المنح الإنتاجية المرتقبة للبرنامج، بمجموع جوائز مالية يبلغ 2,250,000 جنيه مصري، وتُعد من بين أكبر المنح الإنتاجية في المنطقة العربية للأفلام القصيرة، سيتم توزيع الجوائز على ثلاثة مشاريع متميزة، مما يؤكد على مكانة وأهمية هذه الجوائز: مليون جنيه مصري للمركز الأول، و750,000 جنيه مصري للمركز الثاني، و500,000 جنيه مصري للمركز الثالث.

230 مشروعًا تقدموا للمشاركة

من بين أكثر من 230 مشروعًا تقدموا للمشاركة، قامت لجنة من الخبراء في صناعة السينما بانتقاء المشاريع ال8 التي تتميز بأصوات إبداعية فريدة، سواء من المخرجين والمنتجين المحترفين أو المواهب الصاعدة. سيحظى هؤلاء المخرجون بفرصة عرض مشاريعهم أمام لجنة تحكيم من محترفي الصناعة، بالإضافة إلى ضيوف المهرجان من المنتجين والموزعين ووكلاء البيع ومبرمجي المهرجانات. كما يوفر البرنامج جلسات إرشادية واجتماعات استراتيجية لتطوير وتمويل المشاريع وخلق فرص لدعمها.

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة سيني جونة للأفلام القصيرة من المخرج والمنتج المصري شريف البنداري، والمنتجة والمخرجة الفلسطينية مي عودة، والمخرج والمنتج المصري سامح علاء.

عمرو منسي: نعمل على الدعم المستمر لصناع السينما

وتعليقاً على انطلاق البرنامج، قال عمرو منسي، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، إنه "من الرائع أن نرى برنامجنا الأحدث ينطلق بقوة، مع عدد كبير من المشاريع المتميزة". وأضاف، "سيعمل مهرجان الجونة السينمائي دائمًا على خلق الفرص لتأكيد دعمه المستمر لصناع السينما المصريين".

ومن ناحيتها قالت مريم نعوم، رئيسة برنامج "سيني جونة للأفلام القصيرة": "لطالما كانت الأفلام القصيرة منجمًا للمواهب الجديدة والقصص الأصيلة، حيث أصبحت في السنوات الأخيرة سفيرة للسينما المصرية في المهرجانات الدولية. والمشاريع المختارة لهذا العام هي دليل على أن الإبداع والشغف لدى صُناع الأفلام المصريين متجددين دائمًا".

ومن جهته، علق تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدن "O West" و"مكادي هايتس" و"بيوم" إنه "منذ العام الماضي، نحن ملتزمون بدعم سيني جونة والمساهمة في تنمية المشهد الفني والثقافي في مصر. ومشاهدة هذه المشاريع السينمائية الفريدة تتطور، يؤكد لنا أن الاستثمار في السينما ليس مجرد ترفيه، بل هو دعم لثورة إبداعية"

المشروعات المختارة لجوائز "سيني جونة للأفلام القصيرة":

أصفر (إخراج: شروق هلال، إنتاج: أحمد الشبيني)

شجر الليمون (إخراج: مريم ناصر، إنتاج: محمد جابر)

العرض الأخير (إخراج: أبانوب نبيل، إنتاج: رُبى عطية)

عِظام أبي (إخراج: بيشوي يوسف، إنتاج: رامي الجابري)

فتاة البار (إخراج: ياسر نعيم، إنتاج: دعاء صابر)

في مثل هذه المواقف يجب أن تبكي (إخراج: أحمد صبحي، إنتاج: مروة تمام)

ليلة وفاة الحاج عبد الجواد (إخراج: حذيفة عبد الحليم، إنتاج: نورا عبد الرحمن)

مشوار صُغَيَّر، وَردي (إخراج: أحمد الهواري، إنتاج: هالة لطفي)

عن مهرجان الجونة السينمائي:

يعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

يمكنكِ قراءة.. تعرفوا إلى الدفعة الأولى من أفلام الدورة السابعة لمهرجان الجونة

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