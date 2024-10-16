شيماء سليمان تكشف عن تمثيل ابنتها ريتال في باب السين

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 02:49 مساءً - كشفت الفنانة شيماء سليمان عن مشاركة ابنتها ريتال جاسم في مسلسلها الجديد "باب السين" وستجسد ابنتها دور "سهاد"، فيما ستلعب "شيماء" دور "سلمى"، وسيُعرض هذا المسلسل ضمن الموسم الرمضاني 2025. ونشرت صوراً جمعتها بمشاهد العمل على استوري الإنستغرام.

مسلسل "باب السين"

آخر أعمال الفنانة شيماء سليمان

" هو مسلسل جديد يتم تصويره الآن، ويأتي بإطار كوميدي اجتماعي يناقش قضايا مهمة، ويعالج القضايا بدراما شيقة، وهو من تأليف مريم نصير ومريم القلاف ومن إخراج نهلة الفهد، وهو من بطولة الفنان عبدالعزيز النصار،، أمل محمد، سعود بوشهري، أحمد النجار، نجلاء العبدالله، وزينب كرم.تعيش الفنانةأجواء نجاح أغنيتها التي طرحتها مؤخراً، وقامت بتصويرها بطريقة الفيديو كليب، حملت عنوان "بِل هذا الحب"، وتولى إخراجها المخرجة نهلة الفهد، وهي من ألحان فايز السعيد، ومن كلمات خالد الغامدي.

ونشرت عدداً من الصور لكواليس الأغنية وعلقت وقتها وكتبت: "هذا كان أول لوك ابتدينا فيه للكليب وما اعتقد راح تتوقعون الـ ponytail عبارة عن شنو محمد الشداخ بدع وتفوق بان سوى اربع لوكات خلال 8 ساعات متخيلين، بطل ومساعد أبدع بتركيب القطع مع بعض والأكسسوارات أفكاره غريبة ومميزة ومختلفة أصدقائي المبدعين اللي ما اعتقد اني راح اقدر استغنى عنكم باي عمل جهزوا للقادم".

كما نشرت قبل أيام فيديو لكواليس الأغنية "تاريخ 10/6 كان يوم تصوير كليب بل هذا الحب وكان يصادف قبل عيد ميلادي بشهر بالضبط وقرروا يفاجئوني ويحتفلون فيني بهذا اليوم سعادتي ما تنوصف بلحظتها وفعلا تفاجأت وما توقعت شكرا حبايبي صنعوا يومي وحسيت إن الحمدلله ربي رزقني باحلى قروب وصار بحياتي أشخاص تهمهم سعادتي أشكركم من كل قلبي على أجمل لحظات اللي مستحيل تتنسي، "بل هذا الحب" كانت من أجمل تجارب حياتي، الأستاذة نهلة الفهد والمبدعين اخواني محمد الشداخ ومساعد الصقر أشكركم من كل قلبي".

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أعمال جديدة ستعرض لشيماء سليمان

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سيُعرض خلال الفترة القادمة مسلسل "بدم بارد" وهو ﺇﺧﺮاﺝ خالد بوصخر، من ﺗﺄﻟﻴﻒ إسراء كاكولي، وهو من بطولة الفنان باسمة حمادة، شهد الياسين عبدالله بهمن،، نواف العلي، حسن المطوع، وتدور أحداثه حول نشوب حريق خطير في أحد المنازل، وينتج عنه وفاة عدد من الشباب الذين تربطهم علاقة صداقة، ثم تبدأ بعدها سلسلة من التحقيقات المكثفة للبحث عن الفاعل، مما تكشف العديد من الأسرار والألغاز.

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