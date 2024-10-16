لقاءات توعوية للمرأة بقصور الثقافة في المحافظات

ياسر رشاد - القاهرة -

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن برامج وزارة الثقافة، مجموعة متنوعة من اللقاءات التوعوية والتثقيفية المعنية بالمرأة بعدد من المحافظات.

الصحة النفسية ودورها في تخطي الأزمات

في محافظة بني سويف، أقام بيت ثقافة أبو صير محاضرة بعنوان "الصحة النفسية ودورها في تخطي الأزمات" ناقش خلالها محمد سمعان، أخصائي تنمية بشرية، مفهوم الصحة النفسية وأهميتها للفرد، موضحا بالتفصيل استراتيجيات تعزيزها وحمايتها من أجل مواجهة الضغوط الحياتية والتخلص من نقاط الضعف وأداء العمل بشكل أفضل بما يمكّن من تحقيق الأهداف.

جاءت المحاضرة بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية الذي تحتفي به دول العالم في العاشر من أكتوبر سنويا، بهدف رفع مستوى الوعي بالصحة النفسية، وتكريس الجهود لدعمها كونها جزءا مهما لا يتجزأ من الصحة العامة.

الآثار السلبية للتفكك الأسري على الأبناء

وفي محافظة الفيوم، عقدت المكتبة العامة لقاء بعنوان بعنوان "الآثار السلبية للتفكك الأسري على الأبناء" تحدثت خلاله مروة عطية، أخصائي ثقافي، عن أسباب التفكك الأسري موضحة أثر ذلك على الحالة النفسية للطفل وشعوره الدائم بالقلق والاضطراب.

وأضافت أن الأمر لا يقتصر على ذلك بل يمتد ليؤثر بالسلب على السلوكيات التي قد تصل إلى العنف أو إدمان المخدرات، مؤكدة في ختام حديثها على ضرورة التقرب من الأبناء وتقديم النصيحة إليهم وتوجيههم نحو السلوك الصحيح ومرافقة الصحبة الصالحة.

اللقاءات أقامتها الإدارة العامة لثقافة المرأة، برئاسة د. دينا هويدى، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، وتأتي ضمن أجندة فعاليات حافلة للهيئة العامة لقصور الثقافة خلال شهر أكتوبر الحالي.

قصر البارون يستقبل أطفال روضة السيدة ضمن أنشطة الثقافة بمبادرة "بداية"

من ناحية أخرى ، ضمن أنشطة وزارة الثقافة بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، استقبل قصر البارون بالقاهرة، عددا من أطفال حي روضة السيدة زينب، في جولة نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة.

استهلت الفعاليات بجولة تفقدية داخل القصر تعرف خلالها الأطفال على تاريخ البناء، بالإضافة إلى الاستمتاع بمشاهدة جماليات العمارة الهندية.

أعقب ذلك ورشة عمل تشكيلات بالورق الملون تدريب سارة علي، وفقرة رسم على الوجه تنفيذ نجوى إبراهيم.

واختتم اليوم بتصميم لوحات بالألوان الفلوماستر بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، للفنانة فاطمة التمساح.

نفذت الأنشطة من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. چيهان حسن المشرف على المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة بديل العشوائيات، ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، استمرارا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة بشكل دوري بمناطق الإسكان الآمن بديل العشوائيات، بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، الجيزة، بورسعيد، الإسماعيلية، القليوبية، وكفر الشيخ، في سياق برامج العدالة الثقافية وبناء الإنسان.

وتشهد الهيئة العامة لقصور الثقافة أنشطة متنوعة خلال الفترة الأخيرة ومنها انطلاق فعاليات مبادرة بداية، واحتفالات نصر أكتوبر وأنشطة وقوافل حياة كريمة ومشروع أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية وأنشطة المكتبات وذوي الهمم واللقاءات الثقافية والأمسيات الشعرية ومناقشات الكتب بنوادي الأدب، ومراكز الموهوبين وجولات أتوبيس الفن الجميل، بخلاف المسابقات التي طرحتها الهيئة للأطفال والشباب وأهمها مسابقتي مصر تقرأ، ومصر ترسم ضمن مبادرة وزارة الثقافة "مصر" تبدع"، وغيرها.