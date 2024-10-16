روبي تلفت الأنظار بفستان أحمر قصير وهذا سعره

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الفنانة المصرية روبي، الأنظار بإطلالتها في حفلها الغنائي الأخير.

وتألقت روبي بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستاناً أحمر لفتت فيه الأنظار.

وجاء الفستان بقصة قصيرة وضيقة تعانق الجسد، وبدون أكمام أو حمالات، كما أنه مكشوف الصدر.

وتميز بتصميم لافت، إذ جاء من القماش، ومزيناً بالورود بشكل ثلاثي الأبعاد، من تصميم العلامة Aje، ويصل سعره إلى 30 ألف جنيه، أي ما يعادل الـ 600 دولار أميركي.

واختارت تسريحة شعر تناسب تصميم الفستان، اذ رفعت شعرها بالكامل على شكل ذيل الحصان، وطبقت مكياجاً ناعماً أبرز ملامحها.

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