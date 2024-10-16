ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة السورية نور علي الأنظار بإطلالتها التي تشبه إطلالات أميرات ديزني، خلال حضور حفل زفاف زميلها الممثل السوري حازم زيدان.

وقد إختارت نور فستاناً طويلاً وواسعاً باللون الأسود بقصة كورسيه على شكل قلب، من دون أكمام، وبظهر شفاف، ونسقت معه عقد Chocker من اللون الأسود أيضاً.

وتركت شعرها الطويل منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً خفيفاً للغاية يليق بجمالها.

وكانت شاركت الممثلة السورية سامية الجزائري، متابعيها عبر حسابها الرسمي، صوراً لها من كواليس مسلسل "ما اختلفنا"، الذي سيعرض في السباق الرمضان العام المقبل.

وظهرت سامية الجزائري في الصور إلى جانب عدد من الممثلين، الذين يشاركونها في بطولة المسلسل، ومنهم نور علي ونادين تحسين بك ومحمد حداقي ورامز أسود وأيمن عبد السلام.

وأرفقت سامية الجزائري الصور بتعليق كتبت فيه: "من كواليس تصوير مسلسل ما اختلفنا لرمضان 2025".

كانت هذه تفاصيل خبر نور علي تطل كأميرات ديزني.. وهكذا نسقت فستانها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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