شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اللقطات الأولى من الموسم الثانى للمسلسل الكورى Hellbound والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة نيتفلكس أول فيديو ترويجى للموسم الثانى من المسلسل الكورى Hellbound، وكشف الفيديو عن لقطات تشويقية للحلقات المنتظرة، ووصلت مدة الفيديو إلى دقيقة و45 ثانية.

على أن ينطلق الموسم الثانى من سلسلة Hellbound، على منصة نيتفلكس في 25 أكتوبر، ويتكون من 6 حلقات تطرح دفعة واحدة على المنصة، كما حدث مع الموسم الأول من السلسلة الذى طرح في عام 2021.

على أن يجيب الموسم الثاني من المسلسل الكورى Hellbound عن الأسئلة التي تركها المشهد نهاية الموسم الأول، وعواقب هذا الحدث الكبير الذى حدث، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، دون أن تكشف منصة نيتفلكس، عن كيف سيتم الإجابة عن هذا الحدث.

وذلك بعدما حُكم على الممثل "يو آه إن" بطل سلسلة Hellbound بالسجن لمدة عام بتهمة تعاطى المخدرات، فى انتهاك لقانون مكافحة المخدرات فى كوريا الجنوبية، بعد محاكمة استمرت 11 شهرًا، وذلك بعد أن تم اتهام يو البالغ من العمر 38 عامًا، والمعروف بدوره الرئيسي في الموسم الأول من مسلسل Hellbound على منصة نيتفلكس، بالاستخدام غير القانوني للبروبوفول، المستخدم في المقام الأول كمخدر طبي، تحت ستار الإجراءات التجميلية في 181 مناسبة بين عامي 2020 و2022.

وأدين يو أيضًا بشراء 1100 حبة منومة بوصفات طبية مزيفة مكتوبة بأسماء أخرى وتدخين الماريجوانا أثناء وجوده في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من محاكمته بتهمة إجبار شركائه على سحب شهاداتهم، إلا أنه لم يُدان في النهاية بارتكاب الجريمة بسبب نقص الأدلة.