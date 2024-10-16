شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز معلومات مسلسل 6 شهور أولى بطولات نور النبوى قبل عرضه على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد منصة watch it لعرض مسلسل 6 شهور، أولى بطولات الفنان الشاب نور النبوى، وإنتاج اروما استديوز، وإخراج مصطفى سولى، حيث طرحت المنصة البرومو الرسمي للعمل والذى كشف عن الشخصية التي يقدمها نور النوبى وهى موظف يعمل في العقارات ويرغب في تحقيق تارجت كبير حتى يرضى مديره، وتشارك في بطولة المسلسل نور إيهاب.

المسلسل أولى بطولات نور النبوى المطلقة

يعرض المسلسل يوم 23 أكتوبر الجارى

المسلسل مكون من 10 حلقات

نور النبوى يقدم شخصية تدعى مراد يعمل موظف في مجال العقارات

المسلسل من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، وإخراج مصطفى سولى

المسلسل يعرض على منصة watch it والتي تحرص على تصعيد النجوم الشباب طوال الوقت

يظهر ضيف شرف جديد على مدار جميع الحلقات

المسلسل من إنتاج اروما استديوز للمنتج تامر مرتضى واشراف عام مصطفى العوضى

يشارك في المسلسل كل من مراد مكرم، محمد عبد العظيم، سلوى محمد على، ميشيل ميلاد، محمود حافظ، عمرو وهبة، علاء مرسى، مجدى بدر، بسمة نبيل.

وقدم نور النبوى فى رمضان الماضى مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، وضيفة الشرف سلاف فواخرجي، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.