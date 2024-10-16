صور جديدة.. داليا مصطفى تكشف عن شخصيتها في "روج أسود" استعدادًا لعرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة داليا مصطفى الترويج لمسلسلها "روج أسود" استعدادًا لبدء عرضه على أحد المنصات خلال الفترة المقبلة ويشاركها البطولة نخبة من نجوم ونجمات الدراما التلفزيونية.

ونشرت داليا صور جديدة من شخصيتها التي تجسدها بأحداث المسلسل عبر حسابها الرسمي على "انستجرام، ظهرت داليا بفستان أنيق خلال تصوير أحد المشاهد، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

مسلسل "روج أسود" قصصه مستوحاة من قضايا عائلية معقدة تشهدها محاكم الأسرة، ومكون من 30 حلقة بأحداث متصلة وليست منفصلة، ويشارك ببطولته نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم رانيا يوسف، مي سليم، لقاء الخميسي، فرح الزاهد، غادة طلعت، كريم العمري، عابد عناني، مهند حسني، محمد الدسوقي، تأليف أيمن سليم، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة داليا مصطفى كانت بمسلسل "علاقة مشروعة" بطولة الفنان ياسر جلال وعرض بموسم دراما رمضان 2023.

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