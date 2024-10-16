نبيل الحلفاوي يهنئ المنتخب بالتأهل لأمم أفريقيا 2025 ويعلق على هدف إبراهيم عادل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

هنأ الفنان الحلفاوي منتخب مصر على التأهل رسميًا لنهائيات أمم أفريقيا 2025 والمقامة في دولة المغرب، بعد الفوز على موريتانيا بهدف رائع لـ إبراهيم عادل.

وكتب "الحلفاوي"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "مبروك التأهل رسميا للنهائيات".

وعلق الحلفاوي على هدف إبراهيم عادل، وكتب: "هدف جميل من إبراهيم عادل، عتاب على الشوالي.. لعيبه بتخرج ولعيبة بتدخل وهو مش هنا، وبعد تسجيل الهدف نسبه إلى مرموش الذي خرج قبلها بدقائق، وصحح بعد لقطة مقربة لـ إبراهيم عادل".

وأكمل حديثه عن إبراهيم عادل: "صحيح.. يليق بالأهلي أو دوري أوروبي".

فاز منتخب مصر على نظيره موريتانيا اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب.

وتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية بعد احتلال صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن بوتسوانا الوصيف.

اقرأ أيضا..

أول بطولة لـ محمد سلام.. المتحدة للخدمات الإعلامية تروج لمسلسل "كارثة طبيعية"