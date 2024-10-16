شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة مى ممدوح تعود للدراما بعد غياب عامين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود المخرجة مى ممدوح للدراما التليفزيونية بعد غياب عامين على أقصى تقدير، حيث تقوم بإخراج مسلسل النجمة روجينا فى رمضان المقبل 2025، والكاتب محمود عزت، وهو أول عمل درامى يجمع مى ممدوح وروجينا في الدراما، حيث يتناول العمل قضايا المرأة، خاصة أن روجينا قد سبق وصرحت لـ"الخليج 365" وأكدت أنها مشغولة دائماً بقضايا المرأة خاصة أنها تشعر ان المرأة لديها الكثير والكثير حتى نقدمه في قالب درامى جيد.

ويأتى تعاون روجينا مع المخرجة مى ممدوح بعدما قدمت مسلسل رشيد بطولة شقيقها النجم محمد ممدوح، والذى عرض في عام 2023، وشارك في بطولة العمل كلا من ريهام عبد الغفور، خالد كمال، تامر نبيل، حسن العدل، أحمد محار، وغيرهم من الممثلين .

يشار إلى أن روجينا قدمت آخر أعمالها مسلسل سر إلهى مكون من 15 حلقة وعرض لأول مرة فى شهر رمضان الماضى 2024، والعمل من بطولة النجمة روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.