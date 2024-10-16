شكرا لقرائتكم خبر عن جيسون واتكينز يقود مسلسل Catch You Later الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية جديدة عن انضمام النجم العالمى جيسون واتكينز لقيادة المسلسل الجديد Catch You Later، والمقرر أن يشارك فى بطولته كل من روبسون جرين وسانترا ساركر، على أن يعرض على القناة الخامسة البريطانية فى وقت لاحق من العام المقبل.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتى، فإن واتكينز الذى شارك فى مسلسل The Crown سيؤدى دور المحقق هيو ميلر، وبينما يحاول هيو الاستقرار فى التقاعد، فإن قضية ما لا تغيب عن ذهنه أبدًا وعندما ينتقل جاره الجديد، باتريك هاربوتل (جرين) فإن "هيو" يسعى لمواصلة فتح قضته مرة أخرى.

وعلى سياق آخر، سبق وتصدر اسم رجل الأعمال الإنجليزى صاحب الأصول المصرية "محمد الفايد" عناوين الأخبار خلال الأيام الأخيرة الماضية، بعد تجسد شخصيته في مسلسل الدراما الملكي The Crown الذي يعرض عبر منصة نتفليكس، وتجسيده كشخص يعمل بشكل إيجابي ويتقرب من العائلة المالكة بشكل طبيعي متجاهلين بعض الإدعاءات التي طالت رجل الأعمال الراحل على مدار السنوات الماضية.

ونقلت صحيفة deadline فى تقريرها عن حالة الجدل التي طالت اسم رجل الأعمال الراحل محمد الفايد، أن هناك ما يقارب 20 امرأة اتهمت الفايد بالتحرش طوال السنوات الماضية ومنهم من وجه أصابع الاتهام بالاعتداء الجنسي، وقالت 5 منهن إنه اغتصبهن وذلك في الفيلم الوثائقي الذي عرض عبر قناة BBC، والذي نقل عن عدد من ضحاياه إنهم تشجعوا على التحدث بعد مشاهدة The Crown وغضبهم من الطريقة التي تم بها تصوير الفايد.